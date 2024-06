Donna ucraina come Ilaria Salis: "Aler mi chiede 40mila euro, ma sono già stata assolta"

Non solo Ilaria Salis. Sono 176 milioni e 533mila euro i crediti vantati da Aler iscritti a bilancio derivanti da inquilini morosi e occupanti abusivi per "canoni di locazioni e servizi a rimborso scaduti o da richiedere". E così pare che la neo eletta in parlamento europeo - che si presume abbia accumulato un debito da 90mila euro - non sia l'unica a dovere denaro all'azienda per l'edilizia residenziale. Qualche settimana fa il direttore generale Aler Lombardia, Matteo Pagani, ha chiesto gli arretrati inviando un bollettino da 40mila euro a una donna ucraina che nel 2014 era stata trovata abusiva in un appartamento di viale Coni Zugna con due figli minori.

"È assurdo, perché ci sono stata una settimana", ha detto la 45enne già assolta dal Tribunale di Milano dall'accusa di invasione di edifici perché il fatto non sussiste. Secondo quanto riportato nella sentenza, la donna era fuggita dal suo paese e da "un marito violento e alcolista". Avrebbe, pertanto, occupato l'alloggio per necessità lasciandolo 24 ore dopo l'accertamento. Dagli accertamenti, e durante il processo, sarebbe emerso che la 45enne non si sarebbe mai trovata dentro quell'appartamento anche successivamente, cosa che invece Aler contesta affermando che la 45enne avrebbe occupato la casa per sei anni.

"È rimasta fino al 2017, quando ha conosciuto il nuovo marito italiano con il quale ha aperto un'attività", ha spiegato la responsabile della Caritas che ha accolto la donna all'epoca nella Parrochia Spirito Santo di Gaggiano. Inoltre, durante l'udienza è stato ascoltato anche il custode dello stabile Aler di Coni Zugna, che non ha riconosciuto l'imputata, ma che ha affermato che le generalità della donna sarebbero state usate da un uomo con moglie e un figlio.