L'appello virale non è bastato, è morto il 26enne Alessandro Grazioli

Alessandro Grazioli è morto. Il 26enne novarese, colpito da Leucemia mieloide acuta, ha smesso di lottare venerdì 4 marzo, all'ospedale di Bologna, dove era stato ricoverato alcune settimane fa in attesa del trapianto di midollo osseo.

Per aiutarlo a trovare un donatore compatibile di midollo osseo nelle scorse settimane Admo Associazione donatori midollo osseo) Piemonte aveva lanciato un appello a cui avevano risposto oltre 2.500 persone in pochi giorni. Le condizioni di salute del giovane, residente a Briona e studente di Economia a Milano, nei giorni scorsi si sono però aggravate.

Alessandro aveva scoperto di essersi ammalato di leucemia alcuni mesi fa: è iniziato tutto con una semplice febbre accompagnata da lesioni cutanee e, dopo una notte passata in pronto soccorso, è arrivata la diagnosi. Lascia il padre Graziano, la madre Marisa e la sorella Valentina.

L'appello per trovare un donatore di midollo per Alessandro

Per lui, nelle scorse settimane, era partita la gara di solidarietà. Serviva un donatore di midollo osseo, ma nessuno dei suoi parenti, né dei candidati iscritti al registro mondiale, risultava compatibile. Proprio per questo motivo l'Admo Piemonte aveva lanciato un appello sui social network per individuare il "gemello genetico" di Alessandro.

In un lungo post l’associazione piemontese aveva raccontato la storia di Alessandro, invitando gli utenti a tipizzarsi per donare cellule staminali del midollo osseo: "Alessandro ci ha messo la faccia, tu mettici il midollo! Se hai un'età fra 18 e i 35 anni, pesi più di 50 chili e sei in buona salute, puoi iscriverti al Registro e verificare la compatibilità con Alessandro e chi si trova nelle sue condizioni. Solo un donatore su 100.000 - ricordava l'associazione - risulta compatibile con un paziente in attesa: se non hai queste caratteristiche aiutaci a cercare nuovi donatori, per Alessandro e per tutti gli altri".