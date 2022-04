La pallavolista Alessia Orro ancora vittima dello stesso stalker: arrestato

La pallavolista 23enne Alessia Oro di nuovo perseguitata dallo stesso stalker che era già finito ai domiciliari e ora si trova in carcere. L'uomo, un tifoso 55enne originario di Novara, la ossessionava con messaggi sui social e appostamenti durante gare e allenamenti.

Domenica 10 aprile il 55enne è finito in manette con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sportiva, che gioca nella serie A della nazionale italiana di volley. I carabinieri lo hanno fermato proprio fuori dal palazzetto dove, una volta di più, aspettava l’atleta.

A sporgere denuncia era stata la stessa Oro, la quale ha riferito ai militari di essere “costantemente perseguitata dall'uomo con messaggi sui social network e appostamenti durante le gare”. Da lì sono partite le indagini, che hanno permesso di tracciare i movimenti dell'uomo, un ex impiegato di banca, e accertare come seguisse quelli della sua vittima: la tallonava a ogni partita, allenamento o trasferta (persino fino in Turchia), oltre a tempestarla di messaggi continui in cui passava da "ti amo" a insulti e epiteti denigratori.

Bloccato davanti all'arena monzese, il 55enne, che in passato era già stato messo ai domiciliari per lo stesso reato, non ha opposto resistenza. Dopo l'arresto è stato portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida.