Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi ha chiesto dov'è sepolta

Alessia Pifferi ha chiesto di sapere dov'è sepolta la piccola Diana, sua figlia, morta di stenti a 18 mesi, dopo essere stata lasciata da sola in casa, in via Parea a Milano, dalla madre. Che ha anche chiesto una fotografia della bambina. Lo hanno riferito i legali della donna, nel giorno in cui il gip di Milano Fabrizio Filice ha accolto la richiesta degli avvocati di allargare la perizia ad altri oggetti ritrovati vicino alla culla. Diana era stata lasciata nell'abitazione da Alessia, che aveva trascorso qualche giorno a casa del fidanzato (ignaro) nella provincia di Bergamo. Ora la donna è in carcere, indagata per omicidio volontario.

L'istanza dei legali prevede un esame anche dell'appartamento di via Parea, a Ponte Lambro, alla ricerca di ulteriori oggetti, ma anche per analizzare tutti gli elementi sequestrati. Come consulente genetista per la difesa è stato nominato Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma. Il punto centrale sarà comunque l'analisi del contenuto del biberon e della boccetta di En (benzodiazepine) accanto alla culla. L'udienza in cui verranno discussi i risultati degli accertamenti è stata fissata per il 30 gennaio 2023.