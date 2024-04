Caso Pifferi, in silenzio le psicologhe indagate per falso e favoreggiamento

Sono state interrogate oggi, giovedì 4 aprile, due delle psicologhe indagate per falso e favoreggiamento nell'ambito del fascicolo bis sul caso di Alessia Pifferi. Quattro le professioniste indagate, due lavorano San Vittore, una esternea che si sposta tra l'Azienda socio sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo e il carcere, e l'avvocata Alessia Pontenani. Le psicologhe hanno eseguito dei test su Pifferi, accusata a sua volta di aver lasciato morire la figlia di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per giorni.

In aula sono state ascoltate le ultime due a essere state iscritte nel registro degli indagati. Una delle professioniste, però, ha deciso di non rispondere alle domande del pm Francesco De Tommasi, dal quale è partita l'indagine. Alle 15 verrà ascoltata la seconda dottoressa, ma la difesa ha preannunciato che anche lei si asterrà dal parlare. Lo stesso era accaduto con le altre due indagate in precedenza.

Secondo De Tommasi, le quattro donne avrebbero attuato una manipolazione per far si che Alessia Pifferi potesse ottenere la perizia psichiatrica. Il pm sostiene che la psicologa che lavora all'Asst Santi Paolo e Carlo avrebbe predisposto "i relativi protocolli con i punteggi già inseriti" nella somministrazione del test di Wais. In questo modo, secondo l'accusa sarebbe stato possibile far emergere un grave deficit cognitivo. Ma la perizia, affidata al dottor Elvezio Pirfo, aveva definito Pifferi capace di intendere e volere.

Ma quel test, secondo pm e consulenti, non poteva essere effettuato e non aveva valenza scientifica. A seguito dell'esame era stata redatta una relazione firmata da un'altra psicologa (tra quelle indagate) assente durante il test. Relazione modificata, poi, rispetto alla versione originaria.