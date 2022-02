Alessio, il ragazzo scomparso nel nulla: l'appello per ritrovarlo

"Chiunque dovesse vederlo contatti le forze dell'ordine". Sono ore di ansia e apprensione per Alessio Emanuele Giordano, il ragazzo di 20 anni scomparso tre giorni fa da Bresso. Il giovane ha fatto perdere le proprie tracce a inizio settimana e da quel momento sua mamma, che vive con lui, non ha avuto più sue notizie. Intorno alle 16, stando a quanto appreso, è uscito a piedi dalla casa dei nonni ma non è più rientrato.

Alto poco meno di un metro e 90, indossa una giacca nera fino al ginocchio, stivaletti neri, pantaloni neri e felpa verde. Si sarebbe allontanato con i documenti ma non con il cellulare e quindi sarebbe anche senza green pass.

Gli appelli per ritrovarlo sono stati condivisi dall'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, e dal programma televisivo Chi l'ha visto?. "È un fumatore e potrebbe chiedere delle sigarette ai passanti. Ama fare lunghe camminate e potrebbe aver percorso molti chilometri a piedi", si legge nei vari "volantini" condivisi sui social. Il 20enne ha un piccolo taglio sul lato sinistro della fronte, particolarmente riconoscibile.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'Ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al 3807814931.