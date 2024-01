Chi è Alex, il ragazzo arrestato per aver messo un cavo di acciaio in strada a Milano

Due e trentotto in punto. Un ragazzo con Vans bianche e nere ai piedi, un pantalone bordeaux da tuta, Nike, un giubbotto anti pioggia Independent nero, è fermo davanti a un'auto dei carabinieri. I capelli lunghi e ricci oltre le spalle. Lo sguardo che sembra perso nel vuoto. Quegli stessi carabinieri lo hanno appena fermato e meno di due ore dopo lo arresteranno con le accuse, pesantissime, di strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale e ricettazione. Quel ragazzo è Alex Baiocco, 24enne milanese di Porta Romana, con precedenti per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e una segnalazione per droga. È lui che la notte scorsa, insieme a due amici per ora scappati, avrebbe tirato un cavo d'acciaio in viale Toscana 1, rischiando di trasformare quella che lui stesso ha definito una bravata "fatta per noia" in una tragedia.

A evitare che il dramma diventasse realtà è stato un consulente finanziario di 26 anni che alle 2.35 ha visto i tre ragazzi tirare il cavo ad altezza uomo sulla carreggiata verso viale Isonzo e ha dato l'allarme, subito dopo che un'auto si era già scontrata con il "filo". Il resto lo hanno fatto i carabinieri del Radiomobile, che nel giro di tre minuti hanno trovato il 24enne in viale Sabotino e lo hanno fermato. La descrizione fatta dall'uomo che aveva allertato le forze dell'ordine coincideva perfettamente. E quando i militari gli hanno mostrato il cavo - verosimilmente rubato poco prima in un cantiere della zona -, Alex ha ceduto. Portato in caserma, poco dopo ha confessato. Ha raccontato di averlo fatto per gioco - il consulente aveva sentito lui e gli altri ridere - e ha detto che "mi annoiavo" e "volevo divertirmi".

Un primo "ritratto" del giovane, seppur parziale, lo restituiscono i suoi social, tra musica, chitarre, piano, una band rock metal e foto in cui spesso e volentieri ha i capelli lunghi e colorati. Proprio sui social, stando alla sua versione, il 24enne avrebbe conosciuto i due complici di quella notte. Anche i loro profili sono molto simili, quasi identici. Look da emo, qualche video ironico e qualche diretta fatta suonando, l'ultima delle quali verso le 12 di venerdì mattina. Tra le stories di uno dei due sospettati ci sono ancora alcuni frame della notte scorsa: si vedono loro tre viaggiare insieme sullo stesso motorino in sharing e poi correre pericolosamente su un marciapiede a bordo dello stesso mezzo. E sempre su quel mezzo i due al momento scappati si sarebbero allontanati dopo la follia, anche se i carabinieri sono sempre più vicini a identificarli.

Baiocco, invece, venerdì è apparso davanti al Gip che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'ipotesi di reato più pesante è quella di strage, prevista dall'articolo 422 del codice penale che punisce "chiunque al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità". La pena massima prevista, "se dal fatto non deriva la morte di nessuno", è 15 anni di reclusione. Tutto per una "cazzata" fatta per noia.