Cavo d'acciaio teso in strada: si stringe il cerchio attorno ai complici di Baiocco

Le indagini stanno proseguendo e i carabinieri stanno chiudendo il cerchio attorno ai complici di Alex Baiocco, il 24enne arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì per aver teso (insieme ad altri due ragazzi) un cavo d'acciaio tra le corsie di viale Toscana, lungo la circonvallazione.

Venerdì pomeriggio Baiocco è stato interrogato dal gip Domenico Santoro. Per quasi un'ora il giovane, difeso dall'avvocato Dario Trovato, ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste. Durante questa fase pare che il 24enne abbia ripetuto di essere "molto pentito" per il gesto. E avrebbe ribadito a investigatori e inquirenti di conoscere gli altri due ragazzi praticamente solo attraverso i loro profili social. "Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno", sarebbero state le sue parole. Il legale ha detto che è "distrutto" per quello che è accaduto e "non si dà pace".

Baiocco attualmente si trova sempre nel carcere di San Vittore, nella giornata di sabato 6 gennaio il giudice dovrebbe sciogliere la riserva sulla convalida dell'arresto richiesta dal pm Enrico Pavone. Non è ancora chiaro se il giudice per le indagini preliminari convaliderà le accuse avanzate dalla procura. Baiocco, per il momento, è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale, ricettazione (il cavo è stato rubato da un cantiere) e soprattutto strage.

Quest'ultimo reato viene contestato quando si compiono "atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità" col fine di uccidere. Non è necessario che ci siano vittime. Se ci sono morti, tuttavia, la pena è dell’ergastolo, "in ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni".