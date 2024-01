Alla polizia di Milano arrivano 4 nuovi suv Alfa Tonale

Quattromila e 400 persone arrestate. 12mila quelle denunciate. Sono questi i principali numeri della questura di Milano nel 2023.

Rilasciati oltre 150mila permessi di soggiorno e quasi 190mila passaporti. Bilanci anche per la polizia ferroviaria che nel 2023 ha eseguito 240 arresti e controllato 570mila persone in Stazione centrale e negli altri scali ferroviari milanesi.

Entrano 248 nuovi agenti

La questura, come si legge in una nota di via Fatebenefratelli, ha rafforzato il proprio organico e la dotazione di veicoli per entrare nel 2024 con maggiori risorse e strumenti. Con un recente innesto di 248 nuovi agenti, giunti al termine del loro corso di formazione nelle varie Scuole di Polizia sul territorio nazionale, Milano avvicenda i poliziotti che hanno lasciato e che lasceranno a breve gli uffici di via Fatebenefratelli, confermandosi sede di un importante e ciclico turnover.

L'organico della questura, diretta dal questore Giuseppe Petronzi, ha visto, nelle recenti settimane, anche un considerevole aumento di neo viceispettori assegnati a Milano (sono 149 i viceispettori che svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria). Rinsaldati i rapporti con le associazioni del terzo settore. In questo contesto si segnalano oltre 1.100 servizi di controllo straordinario effettuati sul territorio sotto la direzione dei commissariati e dell'Ufficio prevenzione generale che da qualche giorno possono anche avvantaggiarsi dell'assegnazione di 4 nuove Alfa Romeo Tonale con livrea polizia di Stato.