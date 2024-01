Alfio Arena, autista Atm trovato morto in una scarpata

Alfio Arena è il 66enne trovato morto in una scarpata in località San Marco a Torre de' Busi, comune della Val San Martino (Bergamo). Il fatto è avvenuto mercoledì. L'uomo, milanese, era un autista Atm in pensione. Lascia due figli e la moglie.

Al servizio della comunità, spesso si ritrovava a pulire e a tenere in ordine il bosco vicino a casa. Mercoledì mattina, secondo i primi riscontri, mentre stava pulendo le foglie con un soffiatore, è scivolato nel burrone e ha perso la vita, precipitando per circa 50 metri. Troppo gravi i traumi riportati.

Poco dopo le 13.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata dalla moglie perché non rientrava a casa; subito è stato allertato l'elisoccorso decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, entrato in azione unitamente al Soccorso alpino di Lecco, ai tecnici del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco, ai sanitari dei volontari del Soccorso di Calolziocorte e ai carabinieri.