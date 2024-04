Alfonso Iadevaia è il nuovo capo della squadra mobile di Milano

Cambio della guardia in via Fatebenefratelli. Oggi, mercoledì 3 aprile, in questura a Milano si è insediato il nuovo capo della squadra mobile, Alfonso Iadevaia, che ha preso il posto di Marco Calì, questore di Como da qualche settimana.

Iadevaia arriva dalla questura di Reggio Calabria, dove ha guidato la mobile dal settembre del 2021. Primo dirigente, il nuovo capo della squadra mobile ha conseguito la laurea in giurisprudenza, il diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione e l’abilitazione all’esercizio della professione legale.

È in servizio nei ruoli della polizia di Stato dal 2000, dopo aver vinto il concorso per commissario e aver frequentato il corso di formazione presso l’istituto superiore di polizia. È stato dirigente della squadra mobile a Biella da febbraio 2001 a dicembre del 2003, a Novara da gennaio 2004 a ottobre 2009, ad Agrigento fino a gennaio 2012 e Brescia e Catanzaro tra il 2016 e il 2021. Fino a dicembre del 2016 ha invece svolto l’incarico di direttore di sezione della I divisione del servizio centrale operativo, lo Sco.

Nel suo percorso professionale Iadevaia ha condotto e partecipato a numerose e importanti indagini sulla criminalità organizzata, alcune delle quali hanno portato alla cattura di latitanti esponenti di spicco della mafia. Tra queste quella terminata con l’arresto a Marsiglia del boss latitante Giuseppe Falsone. Allo Sco si è occupato di criminalità organizzata siciliana, latitanti, indagini patrimoniali e ha partecipato attivamente alla cattura del latitante mafioso Bruno Sebastiano, arrestato nel 2014 sull’isola di Malta. Sua la "firma" anche sull’indagine Dirty Soccer della Dda di Catanzaro e su quella della Dda di Genova sulle infiltrazioni della ‘Ndrangheta nella Costa Azzurra e Liguria. Adesso la nuova esperienza sotto la Madonnina.