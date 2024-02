Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mystère, è morto

È morto a 76 anni il fumettista Alfredo Castelli, conosciuto in particolar modo per essere il creatore di Martin Mystère.

Era nato a Milano nel 1947, ed esordì nel 1965 a 18 anni con il personaggio Scheletrino, pubblicato in appendice a Diabolik. In seguito scrisse storie di Cucciolo, Tiramolla e Topolino, nonché i testi di alcuni caroselli e cartoni animati. Negli anni '70 collaborò col 'Corriere dei Ragazzi' e, allo stesso tempo, con la Bonelli Editore.

Proprio per la Bonelli creò, nel 1982, Martin Mystère, il 'detective dell'impossibile', e scrisse storie di Zagor, Mister No, Dylan Dog, Nathan Never e Ken Parker. Nel frattempo diresse, tra gli altri, 'Il Giornalino' e il 'Corriere dei Ragazzi'. Negli anni '2000 studiò le origini del fumetto, arrivando a scrivere il saggio 'Eccoci ancora qui'.

Nel 2022, a Lucca Comics & Games, ha esordito una mostra sulla carriera di Castelli, poi allestita anche a Milano e Pordenone. "L'eredità artistica e intellettuale di Alfredo Castelli è enorme, e per questo naturalmente pesantissima", lo ricorda la Bonelli Editore: "Se chi ha avuto la fortuna di stargli accanto ricorda la sua verve affabulatoria e il suo perenne buonumore, ai tanti lettori che l'hanno conosciuto solo grazie alle pagine stampate restano tantissime storie a fumetti e innumerevoli saggi e articoli. E queste rimarranno per sempre con noi. La redazione di via Buonarroti lo ricorda con commozione ed enorme affetto. Ciao, Alfredo".