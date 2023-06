Alfredo Cospito lascia Milano

L'anarchico Alfredo Cospito, divenuto noto in tutt'Italia per il suo prolungato sciopero della fame, lascia il carcere di Opera (Milano) per ritornare in quello di Sassari, in Sardegna.

Cospito, che si trova al 41 bis, il regime cosiddetto del 'carcere duro', si trovava nel penitenziario lombardo per problemi di salute insorti durante il suo sciopero della fame. Lo scorso aprile il condannato, 55 anni, aveva annunciato di avere sospeso - dopo quasi sei mesi - la sua protesta contro il 41 bis, che l'aveva fatto dimagrire di 50 chili.

Sempre ad aprile, la Corte costituzionale aveva accolto la richiesta del difensore dell'anarchico sulla valutazione delle attenuanti per i condannati all'ergastolo. Una valutazione che potrebbe portare a uno sconto della pena. La Corte costituzionale in particolare aveva dichiarato illegittima la norma che obbligava la Corte d'Appello di Torino a infliggergli l'ergastolo, senza valutazione delle attenuanti, per l'attentato alla scuola degli allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), che risale al 2006. Adesso la Corte d'Appello di Torino, valutando le attenuanti, potrà far scendere la sua condanna, infliggendogli tra i 20 e i 24 anni. Resta invariato, invece, il regime del 41bis a cui è sottoposto.