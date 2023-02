Alfredo Cospito lascia l'ospedale San Paolo

Alfredo Cospito ha lasciato l'ospedale San Paolo di Milano ed è stato ritrasferito nel carcere di Opera, presso il Servizio di assistenza integrata. L'anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il 41 bis, si trovava da alcuni giorni ricoverato a causa delle sue condizioni di salute. Fonti del ministero della Giustizia affermano che i medici dell'ospedale hanno dimesso l'anarchico che è stato portato nel Sai dove continuerà a essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute.

Venerdì la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale dell'anarchico che chiedeva la revoca del regime carcerario del 41 bis. Dopo tale decisione, il 55enne ha annunciato di non voler più prendere gli integratori, aggiungendo di essere convinto che quindi morirà "presto". "Spero che qualcuno dopo di me continuerà la lotta contro il carcere duro", avrebbe detto.

Le manifestazioni per Cospito a Milano

Alcuni giorni fa, in piazza della Scala a Milano, c'era stata l'ennesima manifestazione degli anarchici contro il regime di detenzione 41 bis e a favore delle istanze portate avanti da Cospito. Il detenuto, 55 anni, dopo essere stato trasferito nel carcere Opera (Milano) dalla Sardegna, si trova in difficili condizioni all'ospedale San Paolo a causa del suo prolungato rifiuto di cibo.

Il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, era intervenuto telefonicamente con i presenti per dare un aggiornamento sul 55enne. Nei giorni scorsi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata dal difensore. "Alfredo è in uno stato di dimagrimento molto accentuato - aveva detto -. Lo ripeto, non lo vedo assolutamente bene. Sono estremamente preoccupato. C’è dal mio punto di vista un tentativo di calmare la tensione sociale e vengono diffuse queste informazioni su yogurt, miele. Ora è in una condizione in cui qualsiasi cosa prende la rimette. L’ho visto ieri e non restituirei un quadro rassicurante, tutt’altro".

"Il parere della Procura generale della cassazione non cambierà nulla, Alfredo resterà al 41 bis e quindi non riprenderà a nutrirsi. Non esprimo certamente apprezzamento per le informazioni che vengono diffuse, volte solo a tacitare e lenire la protesta e la rabbia. Alfredo è un compagno che si sta lasciando morire di fame", aveva proseguito il legale.

Chi è Alfredo Cospito e perché è in carcere

Nato a Pescara nel 1967, Alfredo Cospito è ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese. Viene ritenuto uno dei leader della Fai, la Federazione anarchica informale, movimento composto da vari gruppi dediti all’intimidazione armata rivoluzionaria e ritenuto dagli inquirenti un'associazione per delinquere con finalità di terrorismo.

Il 55enne è in carcere già da 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Un attentato rivendicato dal Nucleo Olga della Fai con una lettera inviata al Corriere della Sera. Cospito venne arrestato quasi subito con il suo complice e amico, Nicola Gai, che è tornato libero nel 2020 dopo uno sconto della pena in appello.

Mentre era in carcere, Cospito è stato accusato anche dell’attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, la cui esplosione non ha causato vittime. Nonostante questo, la Cassazione ha riformulato l'accusa ai danni del detenuto in strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede anche l'ergastolo ostativo. Dopo sei anni passati regime in Alta Sicurezza, c'è stato il passaggio al regime del 41 bis. Decisione presa anche per i suoi scambi epistolari avvenuti negli ultimi 10 anni con anarchici e riviste del settore. Cospito è stato il primo anarchico a finire al 41 bis.