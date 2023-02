Alfredo Cospito resta al 41 bis nel carcere di Opera

Alfredo Cospito resta in carcere sotto il regime del 41 bis. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del legale dell'anarchico che chiedeva la revoca. Cospito che è in sciopero della fame resta in regime di carcere duro.

Intanto fuori dal tribunale continua un sit in in solidarietà di Cospito: "Abbiamo scelto di non andare via e di aspettare la sentenza", lo ha detto una delle manifestanti che sta partecipando al sit in. Gli anarchici, dopo una breve riunione tra tutti i manifestanti, hanno dunque ribadito la loro volontà di rimanere a oltranza davanti alla Suprema Corte. Secondo le forze dell'ordine in piazza Cavour sono presenti una cinquantina di manifestanti.