'Mamma Isis' condannata a 4 anni di carcere per terrorismo

Era a processo con rito abbreviato dopo il suo arresto in Siria

È stata condannata a 4 anni di carcere Alice Brignoli, vedova del militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo con rito abbreviato con l'accusa di terrorismo internazionale dopo essere stata arrestata in Siria nel settembre 2020 e rimpatriata insieme ai suoi 4 figli, che sono stati affidati a una comunità.

Martedì 11 maggio a decidere della condanna, dopo che la Procura di Milano aveva chiesto per lei 5 anni, è stato il giudice per l'udienza preliminare di Milano Daniela Cardamone, che ha disposto per la donna anche 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.

La gup Cardamone ha inoltre stabilito una provvisionale, immediatamente esecutiva, per ognuno dei quattro figli della Brignoli, assistiti dall'avvocato e curatore speciale Silvia Belloni che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo. Dopo la sentenza il legale ha affermato: "La costituzione di parte civile è stato un gesto di responsabilità nei loro confronti".

Terrorismo

Alice Brignoli nel febbraio 2015 insieme al marito Mohamed Koraichi, italiano di origine marocchina, e ai suoi primi tre bambini (che all'epoca avevano 6,4 e 2 anni) aveva lasciato l'Italia e raggiunto i territori occupati dell'autoproclamato e sedicente 'Stato islamico'. In base a quanto era emerso dalle indagini, condotte con la collaborazione della polizia bulgara e di quella olandese, Brignoli e il marito, residenti nel Lecchese, avevano abbracciato la causa dell'Isis e Koraichi una volta in Siria, dopo alcuni corsi di addestramento, aveva preso parte alle operazioni militari del Califfato, rendendosi anche disponibile al martirio, mentre Brignoli avrebbe educato i figli piccoli alla jihad.

Dopo la sconfitta del Califfato, la disgregazione del suo territorio e la morte del marito in Siria, Alice Brignoli era stata catturata dalle forze curde e portata al campo profughi di Al-Hol, insieme ai figli. In seguito all'arresto dei carabinieri del Ros, avvenuto lo scorso settembre, la donna si era detta felice di rientrare in Italia.