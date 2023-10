Azienda di vigilantes commissariata: lavorava anche per il Tribunale di Milano

Lavorava anche per il Tribunale di Milano una delle due società di servizi di vigilanza privata 'commissariate' dalla procura milanese, in via d'urgenza, martedì 31 ottobre. Si tratta della All System, con sede a Verrone, in provincia di Biella. L'altra società per la quale la procura ha disposto il controllo giudiziario è la Battistolli Servizi Integrati, di Vicenza.

Nei confronti della All System, il decreto è stato eseguito dalla guardia di finanza di Como; per l'altra società, dalla guardia di finanza di Milano. Gli accertamenti (coordinati dal pm di Milano Paolo Storari) riguardano il filone d'inchiesta sul presunto sfruttamento del lavoro dei vigilantes, in riferimento a stipendi e orari di lavoro. In precedenza, qualche mese fa, altre tre società di vigilantes privati avevano ricevuto lo stesso provvedimento giudiziario: Cosmopol, Vedetta 2 Mondialpol e Servizi Fiduciari.

Secondo quanto si apprende dalle carte, la All System avrebbe pagato i suoi vigilantes tra 5,30 e 6,90 euro all'ora. Tra i clienti, oltre alla procura generale di Milano, competente per la sicurezza a Palazzo di Giustizia, anche Leonardo, Inps, Eni, la procura di Busto Arsizio e l'Università Cattolica. Tra i clienti di Battistolli Servizi Integrati, invece, Ikea. Nessuno degli enti o imprese clienti è comunque coinvolto nelle indagini.