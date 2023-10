Riprende la circolazione della metro rossa nel tratto tra Molino Dorino e Rho Fiera. La causa della precedente sospensione un bagaglio abbandonato su un vagone. Come da prassi, in queste situazioni è scattato automaticamente l’allarme su sospetto bomba. Sul posto le autorità di pubblica sicurezza per le verifiche sul contenuto del bagaglio.