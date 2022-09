L'allarme bomba per le batterie della bici: indagato il fattorino

Avrebbe dovuto consegnare due pacchi con le batterie di una bici elettrica, ma, quando uno dei due è caduto e ha preso fuoco, è scappato abbandonandoli per strada e paralizzando tutta la zona. Le scatole, infatti, sono state scambiate per ordigni e sul posto sono intervenuti artificieri, vigili del fuoco e scientifica. Era accaduto in via Larga, venerdì 9 settembre. Ora il fattorino protagonista dei fatti è indagato per procurato allarme.

La via era rimasta paralizzata e chiusa al traffico per diverse ore, anche perché una scritta in arabo su uno dei due cartoni era stata tradotta male. Invece di "si spegne tra tre minuti", si era interpretato "scatta tra tre minuti". Una frase che aveva avallato l'ipotesi che all'interno dei due pacchi vi fossero degli ordigni, tanto che la seconda scatola era stata addirittura fatta brillare. Questo anche perché le due scatole erano state lasciate dall'uomo davanti al consolato libanese e alla sede di Moby Tirrenia (che in passato aveva subito attacchi per aver fornito le proprie navi per la quarantena dei migranti).

In base a quanto ricostruito, il fattorino, un egiziano che lavora in un negozio che rigenera batterie elettriche, avrebbe abbandonato i due pacchi dopo che uno dei due cadendogli dalla bicicletta aveva prodotto un'alta fiammata e diversi scoppiettii. Solo grazie al numero di telefono scritto su uno dei pacchi si era risaliti al proprietario delle batterie, che le aveva riconosciute come quelle della sua bici, consentendo di appurare come non fossero affatto ordigni. Adesso l'antiterrorismo, che, guidato dal pm Alberto Nobili aveva indagato sul caso, sta valutando se iscrivere l'uomo anche per interruzione di pubblico servizio.