Allarme per zaino abbandonato in stazione: metro sospese (e polemica sui social Atm)

Allarme bomba e metro ferma mercoledì mattina a Milano. L'allerta è scattata verso le 11.30 nella stazione di Lampugnano, dove alcuni passeggeri hanno segnalato la presenza di uno zaino abbandonato in banchina.

Inevitabilmente sono scattati tutti i controlli del caso, con la fermata che è stata evacuata e la circolazione delle metro che è stata bloccata tra San Leonardo e Qt8. I passeggeri che erano a bordo della rossa, come raccontato da un testimone, sono stati costretti a scendere dal treno. Inevitabilmente sui bus sostitutivi, subito messi in strada da Atm, si sono accalcate diverse decine di passeggeri.

Polemiche su Twitter per il mancato avviso dello stop alla circolazione sui canali social di Atm. "Tre treni arrivano e ci avvisano che la circolazione è interrotta. 2 minuti fa avvisati di andare a prendere navetta e stiano camminando senza sapere dove", scrive un utente. "Problemi alla M1 a Lampugnano, autobus sostitutivi da Molino strapieni (e il distanziamento??? Zero controlli) e un autista che non risponde alle domanda Che fermata è questa?", lo sfogo di un altro passeggero.

"Quando ci avvisate su twitter che la circolazione della M1 è sospesa tra San Leonardo e QT8?", chiede qualcun altro su Twitter ad Atm. E ancora: "Sarebbe il caso di avvisare quando la circolazione è sospesa. Non quando è già ripresa".

Dopo circa mezz'ora, a controlli ultimati - si trattava di un "semplice" bagaglio -, la circolazione è ripresa.

