Bigliettino segnala una bomba a scuola a Milano e scatta l'allarme

Un fogliettino trovato in cortile avvertiva la possibile presenza di un ordigno esplosivo a scuola. Scatta così l'allarme bomba in Itt di Milano, nella mattinata di martedì 26 marzo. Sul posto, l'Istituto tecnico industriale e liceo scientifico Ettore Molinari di via Crescenzago, intervengono gli agenti di polizia con la Squadra degli artificieri, poco prima delle 12.

Gli studenti, il personale amministrativo e i professori vengono fatti evacuare e nella struttura scolastica iniziano le operazioni di bonifica degli esperti della polizia. Per fortuna i controlli da parte degli agenti dà esito negativo: non c'è nessuna bomba, come confermano dalla questura di Milano. Subito dopo la giornata scolastica riprende normalmente. Ora la polizia indaga per capire l'origine del falso allarme e individuare così i responsabili.