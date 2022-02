"C'è una bomba a scuola": classi evacuate e intervento degli artificieri

Classi evacuate, due ambulanze sul posto e artificieri al lavoro. Mattinata movimentata quella di venerdì all'istituto comprensivo Ilaria Alpi di via Salerno a Milano, che verso le 8.30 è stato teatro di un allarme bomba, poi in realtà rivelatosi infondato.

Sul posto, dopo una telefonata giunta al 112 che segnalava la presenza di un ordigno nella struttura, sono intervenuti gli equipaggi di cinque volanti della polizia e gli specialisti del reparto artificieri. Presenti anche due mezzi del 118, preallaertati in codice giallo per eventuali necessità.

Gli agenti, al termine di tutte le verifiche del caso, hanno accertato che l'allarme era assolutamente infondato e gli studenti - la scuola ospita elementari e medie - sono potuti entrare a scuola. Per permettere l'intervento della polizia, e come prevenzione, via Salerno è stata chiusa al traffico durante le operazioni di "bonifica".