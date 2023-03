Allarme bomba in centro a Milano: scatta l'allerta massima

Non era un ordigno esplosivo ma una borsa abbandonata nel cestino di una bicicletta in sharing, l'oggetto abbandonato abbandonato in via Lazzaro Spallanzani a Milano (zona Corso Buenos Aires) che ha fatto scattare l'allerta massima nella serata di giovedì 2 marzo.

La borsetta è stata trovata intorno alle 19 e sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia che hanno delimitato l'area. Gli agenti si sono avvicinati alla bici prima con un robot e successivamente è entrato in scena un poliziotto protetto da una tuta anti-esplosione. All'interno della borsa sono stati trovati solo oggetti personali.

L'allerta massima è scattata perché contestualmente, in via Omboni (sempre zona Corso Buenos Aires), si stava svolgendo una protesta degli anarchici vicino alla sede di Fratelli d'Italia. Durante la manifestazione (non autorizzata e a sostegno di Alfredo Cospito) sono volati slogan e insulti nei confronti del governo, ma non si sono registrati particolari attimi di tensione.