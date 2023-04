L'allarme silenzioso per evitare violenze nei pronto soccorso di Milano

Un pulsante per chiedere l'intervento diretto delle forze dell'ordine in pronto soccorso. È la sperimentazione che verrà implementata in quattro ospedali di Milano. Diversi gli obiettivi: prevenire aggressioni verso il personale o i pazienti, ma anche prevenire atti di violenza e danneggiamento nei confronti di arredi e attrezzature

Il progetto fa parte di uno dei due disciplinari approvati nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in corso Monforte a Milano nella giornata di mercoledì 12 aprile. I pronto soccorso degli ospedali nei quali verrà avviata la sperimentazione, per ora solo in città di Milano, sono quelli dell’Ospedale San Carlo, dell’Ospedale San Paolo, dell’Ospedale Niguarda e dell’Ospedale Fatebenefratelli, dove già insistono dei posti di Polizia, attualmente operativi in 9 ospedali della città metropolitana di Milano e già in ampliamento a 10. "L’attivazione della chiamata di emergenza al 112, per un pronto intervento degli equipaggi delle forze dell’ordine sarà effettuata dagli operatori sanitari attraverso un pulsante di 'alert' dedicato, che consentirà di dare evidenza della tipologia di urgenza nelle sale operative di pronto intervento", precisano dalla prefettura attraverso una nota.

Sicurezza negli ospedali ma non solo. Durante la riunione presieduta dal prefetto Renato Saccone è stato approvato anche un documento dedicato alle modalità di intervento congiunto degli operatori sanitari del 118 e delle forze dell’ordine in caso di comportamenti aggressivi o violenti di soggetti in stato di alterazione psicofisica, sia in strada, che in ambienti privati. Si è registrato, infatti, nell’ultimo anno, un incremento esponenziale di interventi di questo tipo (solo la polizia di stato ne ha registrato 1800 nel 2022).

Nel momento in cui all’operatore del numero unico viene segnalata una persona in stato di agitazione, con comportamenti "anomali", aggressivi e violenti o affetta apparentemente da patologie psichiche o alterazioni potenzialmente pericolose per sé o per altri, vengono allertate contemporaneamente le forze dell’ordine e la sala operativa regionale di emergenza e urgenza 118 (Soreu), i cui operatori "opereranno insieme secondo un protocollo condiviso, per contenere e gestire la situazione, sia per i profili di sicurezza, sia per quelli sanitari", si legge nel documento.