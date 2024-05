Maltempo a Milano, scatta l'allerta gialla per i temporali

Maltempo a Milano. Scatta una nuova allerta gialla per temporali sul capoluogo meneghino a partire dalle 18 di mercoledì 29 maggio. A emanare l'allerta è stato il Centro funzionale monitoraggi rischi naturali della Regione Lombardia. "Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", fa sapere la Regione.

Le previsioni

Dopo qualche giorno in cui sembrava confermato l'avvio della bella stagione, a Milano torna la pioggia. "Mercoledì sarà una giornata di preparazione con una instabilità più contenuta in attesa di un forte peggioramento che tra la fine della giornata e la notte di giovedì condurrà la prima perturbazione della serie sulle regioni settentrionali", spiegano gli esperti di 3B Meteo preannunciando una seconda metà della settimana all'insegna del maltempo.

Se nella giornata di mercoledì il clima ci delizierà con temperature piacevolmente miti, nella giornata di giovedì ci sarà un primo calo sul termometro milanese. "La seconda perturbazione" affermano i meteorologi, arriverà "già nelle prime ore della notte di venerdì e questa sarà ancora più intensa. I fenomeni saranno per lo più a sfondo temporalesco con possibilità di grandine, nubifragi e colpi di vento".