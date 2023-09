Martedì arriverà un messaggio di allerta a tutti i telefoni di Milano

Un suono e un messaggio. Un testo di allerta. Un test, sperando che non debba servire mai. È quello che arriverà martedì prossimo, il 19 settembre, su tutti i telefoni collegati alle celle telefoniche di Milano (e più in generale della Lombardia).

Si tratta di una prova di It-Alert, il sistema di allarme pubblico della protezione civile che invia un sms di allerta e una notifica sui cellulari della popolazione in caso di emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Non sarà il primo test, anzi: le prove erano iniziate lo scorso giugno in Toscana ed erano proseguite in Sardegna Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Il 19 settembre verrà sperimentato in Lombardia, ma anche in Basilicata e Molise.

Cosa è It-Alert

It-Alert è un servizio pubblico. Si tratta di un sistema che, inviando messaggi sui dispositivi presenti nell'area interessata da una grave emergenza o da un evento catastrofico imminente o in corso, favorisce l'informazione tempestiva delle persone potenzialmente coinvolte.

I messaggi It-Alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio "It-Alert". Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica.

I dispositivi non ricevono i messaggi It-Alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

Non è necessario scaricare App specifiche per ricevere i messaggi It-Alert, ma in alcuni casi potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo.

Cosa fare quando scatta l'It-Alert

Nel giorno indicato, intorno alle 12, i cittadini riceveranno sul cellulare un messaggio con un suono differente da quelli abituali.

Il messaggio è, lo ripetiamo, solo un test. I cittadini dovranno esclusivamente leggere il messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima.

Sul messaggio sarà scritto: "AVVISI DI EMERGENZA. It-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.It-Alert.IT e compila il questionario". Lo stesso testo sarà riportato in lingua inglese.

Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato). Il sistema è unidirezionale (dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento.

Sono stati 792.611 i questionari compilati a seguito delle attività dei primi cinque test di It-Alert effettuati tra fine giugno e inizio luglio 2023. Il 90% di coloro che hanno compilato il form ha dichiarato di aver ricevuto il messaggio di prova, mentre il restante 10% ha indicato di non averlo ricevuto sebbene si trovasse, nel giorno e nell’ora dei test, sul territorio interessato. Tra coloro che hanno ricevuto il messaggio, il 97% ha risposto di averlo trovato chiaro. Sempre rispetto al totale di chi ha indicato di aver ricevuto correttamente il messaggio, l’84% ha dichiarato di non aver avuto difficoltà nell’interagire con la notifica di It-Alert, mentre il restante 16% ha segnalato come principale difficoltà riscontrata quella dovuta al fatto che il messaggio scompare dopo la visualizzazione.

Nonostante l’86% dei partecipanti abbia confermato di aver sentito parlare di It-Alert nei giorni precedenti le attività di sperimentazione, prevalentemente tramite social media e web, una sensazione di spavento nel momento della ricezione del messaggio è stata comunque segnalata dal 20%, mentre il 15% si è detto sorpreso.

Quando arriva l'It-Alert

Al momento, It-Alert è ancora in fase di sperimentazione. Quando sarà operativo, sarà impiegato per le tipologie di rischio nel campo della protezione civile, previste al momento dalla direttiva del 7 febbraio 2023: