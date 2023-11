Un'altra allerta meteo a Milano: Seveso ancora sorvegliato speciale, le previsioni

Milano ancora alle prese con il maltempo. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturale di regione Lombardia ha infatti diramato una nuova allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per Milano a partire dalle 14 di oggi, venerdì 3 novembre.

"Si raccomanda in caso di pioggia o vento di non sostare sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento", si legge in una nota del comune, che ha fatto sapere di aver già attivato il centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

"Per la giornata di oggi l'allontanamento verso Est del sistema depressionario che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia determinerà un rapido e temporaneo miglioramento, con precipitazioni in progressiva attenuazione fino a definitiva cessazione. Dopo la breve pausa asciutta della prima parte della giornata di domani, seguirà un rapido peggioramento dal pomeriggio per l'ingresso di una nuova veloce perturbazione atlantica", si legge nel bollettino di regione Lombardia.

"Tra la sera e la notte previste precipitazioni diffuse sulla regione, guidate da un flusso in quota in intensificazione da sud ovest che avventerà i nuclei precipitativi contro l'ostacolo orografico offerto dalle Alpi e dalle Prealpi centro orientali. L'effetto sbarramento dei rilievi favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori alpini, prealpini e di pianura centro orientale, più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte", proseguono le previsioni.

"In questo contesto caratterizzato da precipitazioni deboli o moderate di tipo stratiforme non si esclude lo sviluppo di nuclei convettivi, con associati rovesci di pioggia più probabili tra la notte e le prime ore di domenica", concludono gli esperti.

Sorvegliati speciali come sempre saranno il Lambro e il Seveso, che soltanto martedì mattina è esondato per sei ore allagando Niguarda, Isola e Garibaldi. Venerdì mattina, poche ore fa, i due fiumi hanno nuovamente raggiunto la soglia d'allerta, questa volta però senza causare danni.