Temporali a Milano e in Lombardia, allerta gialla

Emanata un'allerta gialla per maltempo e possibili temporali a Milano. Come di consueto, l'allerta è arrivata dal centro funzionale di monitoraggio rischi di Regione Lombardia. I temporali sono previsti a partire dal pomeriggio di domenica 11 giugno. Di conseguenza il centro operativo comunale della protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

L'allerta gialla corrisponde al rischio ordinario di rovesci temporaleschi. Secondo le previsioni meteo, i temporali possono verificarsi tra il pomeriggio di domenica e la notte tra domenica e lunedì. Poi, lunedì 12 giugno, a Milano la giornata sarà parzialmente soleggiata.