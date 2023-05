Alluvione in Emilia Romagna: sul posto anche i pompieri di Milano

Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno intervenendo per l'alluvione in Emilia Romagna. Alle 6 di mercoledì 3 maggio due mezzi con sette vigili del fuoco della colonna mobile sono partiti dal comando di via Messina.

I pompieri milanesi daranno man forte ai loro colleghi delle province di Bologna, Forlì, Modena e Ravenna. Le squadre emiliane e romagnole, infatti, sono impegnate in numerosi interventi con esondazione di torrenti e canali irrigui, smottamenti, allagamenti diffusi e danni dovuti all'acqua.

Alluvione in Emilia Romagna: cos'è successo

In poche ore in Emilia Romagna è caduta più acqua che negli scorsi quattro mesi. Le precipitazioni si sono concentrate tra le zone di Parma e Bologna, dove gli accumuli pluviometrici - stando a quanto riportato da 3Bmeteo - hanno superato i 160 mm.

Diversi corsi d'acqua ingrossati dalla pioggia hanno rotto gli argini e sono esondati. Si segnalano allagamenti importanti ed evacuazioni in corso tra Faenza e Bagnacavallo.