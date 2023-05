Treni bloccati per l'alluvione che ha devastato la Romagna

Il maltempo che imperversa in Romagna (cinque le vittime, purtroppo, finora accertate) sta provocando tra l'altro notevoli ritardi e cacellazioni lungo le tratte ferroviarie di alta velocità e intercity sulla linea adriatica. Problemi in particolare per coloro che avrebbero dovuto raggiungere Bologna o Milano, ma anche la direzione opposta.

Mentre scriviamo (martedì a mezzogiorno), dal sito di Trenitalia risultano cancellati 17 treni, di cui 12 Frecciarossa. Altri convogli vengono inviati su percorsi alternativi oppure vengono limitati. Disagi anche per gli intercity notturni, tra Lecce e Milano, con ritardi superiori ai 60 minuti. Sospesa la circolazione ferroviaria in particolare tra Bologna e Rimini, Bologna e Ravenna, Ravenna e Rimini, Faenza e Ravenna. Ed è sconsigliato, a causa di allagamenti, anche transitare sull'autostrada adriatica (A14).