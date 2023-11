Alluvione in Toscana, ecco chi sono gli "angeli del fango" di Milano

È arrivata a Campi Bisenzio (Firenze) con le prime luci dell'alba di lunedì 6 novembre la colonna mobile della protezione civile lombarda organizzata per aiutare la Toscana alle prese con l'alluvione. Al suo interno sono presenti anche otto volontari milanesi che domenica pomeriggio all'Idroscalo hanno raccolto il materiale necessario e fatto un primo incontro operativo.

Per questa prima missione, che durerà una settimana, sono stati inviati, come da richiesta, quattro moduli Mmt (macchine movimento terra), un camion per la rimozione del materiale, due moduli antincendio boschivo destinati al lavaggio delle strade, con una botte a supporto, un modulo per lo svuotamento cantine e altri eventuali mezzi e attrezzature a supporto.

"Per la prima volta, i volontari della Protezione civile delle colonne mobili provinciali si uniscono a quella regionale per lavorare come gruppo unico - ha spiegato Sara Beettinelli, consigliere metropolitana alla protezione civile -. E ancora una volta, sono pronti e, in questo caso, al servizio delle comunità Toscane colpite dal maltempo di questi ultimi giorni. Molta la fibrillazione e il peso delle responsabilità per il compito che si andrà a svolgere". Le attività inizieranno nel corso della mattinata di lunbedì.