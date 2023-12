Gli alpini in Duomo per commemorare i caduti

Gli alpini si sono riuniti in piazza Duomo per la messa in ricordo dei soldati caduti. Il ritrovo in piazza della Scala alle 8.30 con l’Associazione nazionale alpini in testa al corteo con il vessillo. Dietro l’Ana il Labaro: lo stendardo con le 209 medaglie al valore militare. Alle 9.30 la messa all’interno del Duomo con la lettura della preghiera dell’alpino. Alla fine della funzione il vescovo ha benedetto il Labaro.

Alla manifestazione hanno partecipato la sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti e l’assessore alla sicurezza del comune di Milano Marco Granelli. Il corteo è, poi, proseguito per via Orefici, piazza Cordusio, via Meravigli, corso Magenta ed è terminato in piazza Sant’Ambrogio dove è stata deposta la corona di fiori sul Sacrario di largo Gemelli.