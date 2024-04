Commissariamento Alviero Martini, la misura di prevenzione revocata a breve

Relazione positiva e la prospettiva di revoca della misura di prevenzione nel giro di qualche mese. È quanto evidenziato dagli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di Milano nell'ambito del caso Alviero Martini. A gennaio l'azienda di moda era finita in amministrazione giudiziaria: la società in questione non avrebbe mai effettuato ispezioni sulla filiera produttiva per comprendere le condizioni dei lavoratori forniti dalle aziende appaltatrici. L’accusa è quella di aver agevolato, per omesso controllo, quelle stesse appaltatrici. Realtà che, non avendo le capacità produttive sufficienti, a loro volta spostavano la produzione in sub-appalto non autorizzato a opifici cinesi tra Milano, Monza e Pavia che abbattevano i costi attraverso la manovalanza irregolare, clandestina e in condizioni di sfruttamento.

Nell'udienza di oggi, 9 aprile, alla sezione misure di prevenzione, gli amministratori giudiziari Marco Mistò e Ilaria Ramoni hanno evidenziato la collaborazione di Alviero Martini in questi mesi. L'azienda sta predisponendo il modello 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti e una due diligence per il controllo della filiera di produzione. È, invece, in fase di risoluzione il contratto con una di queste società fornitrici che sfruttava la manodopera, la Crocolux.

Mistò e Ramoni hanno presentato ai giudici un cronoprogramma e una "previsione prognostica positiva" di revoca della misura di prevenzione. La prossima udienza è fissata per il 22 maggio. Tuttavia, gli accertamenti del pmpotrebbero portare a nuove misure su altre aziende della moda. È di qualche giorno fa la vicenda del commissariamento di Armani Operations per ragioni simili. L'ipotesi è che venga convocato un tavolo sul settore da parte della Prefettura.