Amadeus è stato sentito dalla Digos a Milano

Amadeus è stato sentito dagli agenti della Digos di Milano in merito al danneggiamento degli arredi floreali di Sanremo da parte di Blanco, fatto avvenuto durante la prima serata del Festival. Il conduttore televisivo - che vive a Milano - è stato ascoltato come persona informata sui fatti su delega della procura di Imperia che indaga sui fatti. L'ipotesi di reato per Blanco è danneggiamento aggravato.

Tutto era accaduto durante la serata del 7 febbraio scorso quando Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, era stato invitato al festival presentare il suo nuovo singolo "L’Isole delle rose". Durante l'esibizione aveva iniziato a dare in escandescenza sferrando calci alle composizioni floreali che circondavano il palco. Successivamente il cantante, già viciniore della competizione nel 2022 con Mahmood, aveva spiegato che si era arrabbiato per alcuni problemi tecnici. "Non sentivo in cuffia, non potevo cantare", si è giustificato il cantante accusando gli auricolari che gli erano stati dati in dotazione. "Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo", aveva poi commentato.

Amadeus gli aveva detto di calmarsi, provando a difenderlo davanti al pubblico che fischiava, "e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare". Alla fine Blanco non aveva più cantato, ma quel 'colpo di testa' era diventato un caso nazionale. Blanco, che poi si è scusato con un post, avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose e non distruggerle. Dalle polemiche all'inchiesta: qualche giorno dopo il fatto la procura di Imperia aveva fatto sapere di aver aperto un fascicolo e iscritto il cantante nel registro degli indagati.