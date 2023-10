Amani, la ragazzina di 14 anni scomparsa nel nulla

Gli assistenti sociali non l'hanno mai vista. A scuola non è mai arrivata. Sembra essere sparita nel nulla Amani Garroui, una ragazzina di 14 anni - compiuti venerdì scorso - di cui non si hanno più tracce dal 6 ottobre.

Quella mattina, la giovane - che vive a Mortara, nel Pavese, con un fratellino, la mamma e il compagno della donna - doveva parlare con gli assistenti sociali sembrerebbe per alcuni problemi di ambientamento a scuola. All'appuntamento, però, non è mai arrivata, così come non si è presentata a scuola.

La famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Vigevano, che stanno cercando ogni elemento utile per rintracciare la ragazzina. Non è escluso che Amani si sia allontanata in treno, anche se non è noto verso dove.

Alta 170 cm, al momento della scomparsa la 14enne indossava un maglione a collo alto di colore giallo, giacca in pelle nera, scarpe marca "Adidas" bianche. Non ha con sé né il telefono, né soldi.