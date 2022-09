Nuovo blitz ambientalista alla fiera del gas: attivisti bloccati

Un gruppo di attivisti ambientalisti di Extinction rebellion ha messo a segno un blitz a Gastech, fiera dedicata al mondo del gas e dell'idrogeno in corso nei padiglioni di Rho-Pero, nella mattinata di martedì 6 settembre.

Il blitz è avvenuto intorno alle 11 quando una mezza dozzina di manifestanti è entrato tra gli stand scandendo slogan e mostrando striscioni contro le fonti energetiche fossili. "Il gas non è energia pulita, è soltanto un altra forma di greenwashing", ha rilanciato l'account twitter dell'organizzazione.

I manifestanti sono stati accerchiati dal servizio di sicurezza della Fiera che sta aspettando l'intervento delle forze dell'ordine. Non è il primo blitz ambientalista alla kermesse dedicata a gas e idrogeno: nella giornata di lunedì 46 attivisti di Greenpeace sono entrati in Fiera per un'attività dimostrativa e sono stati denunciati dagli agenti della questura.