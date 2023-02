Blitz degli ambientalisti a Milano: traffico bloccato in via Palmanova

Alcuni ambientalisti di Ultima generazione hanno bloccato via Palmanova (all'altezza di via Cesana, in direzione centro di Milano) nella mattinata di mercoledì 22 febbraio.

La protesta è iniziata intorno alle 10 ed è durata circa mezz'ora. Gli attivisti, otto in totale, si sono posizionati in mezzo alla carreggiata sulle strisce pedonali tenendo per le mani uno striscione con lo slogan "Il fossile non lo paghiamo". L'azione di protesta è terminata con l'intervento della polizia che ha allontanato tutti gli manifestanti e li ha accompagnati in questura per le operazioni di identificazione. Rischiano una denuncia. Tra di loro c'era anche Simone Ficicchia, esponente del movimento per cui era stata richiesta la sorveglianza speciale (misura poi non concessa).

"Non ci rassegnamo ad accettare il finale che gli industriali del fossile, con la complicità dei politici, hanno scritto per i nostri e i loro figli - si legge in una nota diffusa dal movimento -. Vogliamo riscrivere il copione e far sì che i soldi degli italiani vengano investiti in un futuro di vita. Non vogliamo assistere da spettatori passivi. Vogliamo che i cittadini tornino a essere protagonisti e possano scrivere la sorte dei prossimi decenni, dirottando gli investimenti in morte su un futuro di vita".

Le altre proteste di Ultima generazione

Quella di mercoledì 22 febbraio è solo l'ultima azione degli attivisti per il clima. Lunedì 20 febbraio gli ambientalisti avevano bloccato il traffico davanti alla stazione di Milano Porta Garibaldi. A metà gennaio gli ambientalisti avevano imbrattato con della vernice gialla la scultura "Love" di Maurizio Cattelan in Piazza Affari. In occasione della Prima della Scala (7 dicembre) avevano preso di mira il Piermarini mentre a novembre avevano scaricato alcuni chili di farina contro l'auto di Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore.