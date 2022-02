Morto Ambrogio Penati, "re" degli elettrodomestici nel Milanese

Si è spento Ambrogio Penati, "re" degli elettrodomestici nel Milanese. "Un giorno davvero triste per Corbetta. Ci ha lasciati Ambrogio una vera istituzione per tutti noi: con il suo primo negozio di tv ed elettrodomestici, Ambrogio è stato testimone del cambiamento che ha interessato intere generazioni. Riposa in pace caro Ambrogio, che la terra ti sia lieve. Le mie più sentite condoglianze e un abbraccio commosso a tutta la sua famiglia", ha detto il primo cittadino Marco Ballarini.

Penati, a partire dagli anni Ottanta, aveva costruito un piccolo impero di rivendita di elettrodomestici e televisori, sfruttando un momento economico molto fecondo. Partendo da Corbetta (Milano) aveva aperto altri 7 store in Lombardia (tra gli altri, ad Abbiategrasso, Busto, Pavia e Vigevano) e uno in Piemonte a Novara. I negozi erano poi stati acquistati dal gruppo milanese della famiglia Piccinno, Dps Group, che era presente sul territorio con il marchio Trony.

"Lo ricordo come una persona gentile, garbata e disponibile", scrivono di lui i tanti vecchi clienti sulla bacheca del sindaco Ballarini.