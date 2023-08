L'ambulanza (in emergenza) multata a Milano per essere passata sulla preferenziale

Ambulanza multata perché transitata sulla corsia preferenziale. È successo a Milano e il verbale è arrivato in questi giorni alla Croce bianca genovese.

La pubblica assistenza del capoluogo ligure dovrà sborsare cento euro per aver trasportato un paziente da un ospedale all'altro. Era il 7 luglio scorso e il mezzo transitava in piazzale Lugano verso il cavalcavia Bacula diretto all'Humanitas per riportare a Genova la persona ricoverata. Alle 11.51 l'occhio elettronico ha fotografato l'ambulanza sulla corsia preferenziale e la direzione sicurezza urbana del comune di Milano ha redatto il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada.

Poco conta per i vigili milanesi che l'equipaggio della Croce fosse con i lampeggianti accesi e che l'ambulanza fosse una di quelle per casi urgenti, da rianimazione: la multa è confermata. La pubblica assistenza ligure sta valutando di intraprendere un'azione legale per il caso.