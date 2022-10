Paura in una scuola di Milano: 18 studenti intossicati

Dieci mezzi del 118 sul posto, studenti spaventati e 18 di loro soccorsi per problemi alle vie respiratorie. Paura in una scuola di Milano giovedì mattina, in via Carlo Amoretti, zona Quarto Oggiaro. L'allarme è scattato poco dopo le 11.

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sul posto, oltre alle 7 ambulanze e alle 3 automediche dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con gli uomini del Nbcr (Nucleare, biologico, chimico radiologico) che stanno verifiando cosa abbia provocato l'intossicazione. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di uno spray urticante. Presente anche la polizia di Stato.

Secondo quanto specificato dal 118 in una nota, in tutto sono 37 le persone coinvolte. In particolare, 18 di loro, hanno presentato sintomi lievi da intossicazione e bruciore alla gola. I pazienti hanno tra i 14 e i 19 anni, a parte due donne di 33 e 57 anni.