Lo youtuber Amedeo Preziosi aggredito e rapinato in centro a Milano

Aggredito, spintonato e scippato. Amedeo Preziosi, youtuber milanese da oltre 2 milioni di iscritti sul proprio canale e più di un milione e mezzo di follower su Instagram, è stato rapinato sabato mattina a Milano da tre uomini, poi finiti in manette.

Stando a quanto appreso, il blitz dei malviventi - tra cittadini marocchini tra i 18 e i 20 anni - è avvenuto verso le 5 in via Senato, pieno centro città. Preziosi, 25 anni e originario di Cologno Monzese, era insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato bloccato dai rapinatori, che gli avrebbero portato via il portafogli con all'interno circa 50 euro in contanti, due carte di credito e alcuni documenti.

Lo youtuber, diventato famoso con le sue clip comiche in cui veste i panni del "Fumagalli", ha subito allertato i carabinieri e sul posto è intervenuta una pattuglia della compagnia Milano Duomo. I militari hanno raccolto le descrizioni fornite dalla vittima e si sono messi sulle tracce dei tre malviventi, dati in fuga in direzione stazione Centrale.

Poco dopo, in effetti, i tre giovani - tutti senza fissa dimora - sono stati trovati in via Vittor Pisani, a circa un chilometro di distanza dal luogo del colpo. Addosso avevano ancora parte della refurtiva, che è stata restituita a Preziosi. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di San Vittore e rispondono dell'accusa di rapina aggravata in concorso.