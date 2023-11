Amilcare Marchetti è morto annegato in acqua mentre lavorava

Tragedia sul lavoro a Sernio (Sondrio) dove un operaio di 54 anni, Amilcare Marchetti, è morto dopo essere scivolato in acqua. L'uomo, originario di Tirano, non è più riuscito a risalire in superficie, probabilmente per le temperature molto basse dell'acqua.

Secondo quanto si apprende, con i carabinieri della Compagnia di Tirano che stanno comunque indagando sull'incidente, Marchetti stava procedendo ad alcuni lavori di manutenzione dell'opera di derivazione "Traversa di Sernio" con l'ausilio di un macchinario quando sarebbe scivolato in maniera accidentale in acqua.

Da lì l'operaio non è più riuscito a risalire in superficie e il decesso sarebbe avvenuto per ipotermia in quello che è l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Il corpo di Amilcare Marchetti è stato recuperato nel corso della notte da parte dei vigili del fuoco del comando territoriale e del Nucleo Sommozzatori giunto appositamente da Milano.

Il cordoglio di A2A

A seguito della tragedia, A2A ha rilasciato una nota di cordoglio per ricordare il suo operaio: "Nella giornata di ieri, 24 novembre, presso l’opera di derivazione “Traversa di Sernio”, Amilcare Marchetti, dipendente di A2A in Valtellina, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro - scrive l'azienda -. Il Gruppo esprime profondo cordoglio per la perdita del collega e si unisce al dolore dei familiari. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell’accaduto; A2A si è immediatamente resa disponibile per fornire tutto il supporto necessario all’autorità giudiziaria".