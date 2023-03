Amministrazione giudiziaria per i colossi della logistica Brt e Geodis

Amministrazione giudiziaria per un anno per Brt e Geodis, le multinazionali leader nel settore della logistica. I decreti, emessi dal Tribunale di Milano su richiesta del pm Paolo Storari, derivano dall'indagine del nucleo di polizia economico-tributaria della guardia di finanza di Milano, dapprima incentrata sulla frode fiscale tramite fatture per operazioni inesistenti e contratti di appalto che simulavano la somministrazione di manodopera.

Durante l'inchiesta sono stati disposti sequestri per più di 126 milioni di euro. Nella seconda parte, l'attenzione degli investigatori si è concentrata sul settore dei trasporti: qui è emerso lo sfruttamento sistematico di varie migliaia di lavoratori. I committenti, per poter essere presenti sul mercato con prezzi competitivi, sottoponevano i lavoratori a orari e ritmi estenuanti, sfruttando il loro stato di necessità, e li sottopagavano, facendoli transitare da una società all'altra, negando loro di fatto le tutele assistenziali e previdenziali.

Data la gravità delle situazioni accertate, il Tribunale di Milano ha ritenuto indispensabile disporre l'amministrazione giudiziaria per i due colossi.