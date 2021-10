Controlli del green pass in azienda, Amsa rassicura i milanesi: "Servizio garantito"

Amsa, l'azienda milanese dei servizi ambientali, "si impegna a garantire la regolarità della raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento della città, evitando o, comunque, limitando al massimo eventuali disservizi" causati dall'introduzione dell'obbligo di green pass per tutto il personale.

A rassicurare i cittadini di Milano è la società parte del gruppo A2A. "Al fine di verificare il rispetto di tale obbligo e in conformità alla legislazione vigente, ivi comprese le norme a tutela della privacy dei lavoratori, verranno effettuati, per il tramite di soggetti incaricati, adeguati controlli, sia al momento dell'accesso sul luogo di lavoro che durante lo svolgimento della prestazione lavorativa", si spiega dall'azienda.

Il green pass obbligatorio per lavorare

Da venerdì 15 ottobre, a Milano e nel resto d'Italia, entra in vigore il decreto del governo guidato dal presidente del consiglio Mario Draghi con "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde covid-19".

La grande novità è una: dalla fine di questa settimana, tutti - sia i lavoratori pubblici, sia quelli privati - per entrare nei luoghi di lavoro dovranno essere necessariamente in possesso della certificazione verde anti covid, che si ottiene con la vaccinazione, con un tampone negativo, valido 48 ore, o con un certificato di guarigione dalla malattia.

Nessuno è escluso dal provvedimento ed è lo stesso decreto a delineare i contorni dei controlli e delle relative sanzioni per gli "irriducibili".

Chi controlla il green pass a lavoro

"Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni", si legge nel decreto, che non effettua distinzioni tra i luoghi di lavoro pubblici e quelli privati.

In buona sostanza, quindi, da venerdì 15 ottobre senza green pass non si può andare a lavorare. Anche perché il mancato rispetto delle regole comporta delle sanzioni.