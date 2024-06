"Giovani sportivi malati di tumore": scoperto maxi traffico di anabolizzanti, 7 arrestati

Pacchi spediti da tutta Italia. Un maxi deposito a Milano. E una rete per far arrivare i prodotti in ogni palestra. I carabinieri del Nas di Trento hanno eseguito giovedì mattina sette ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta su un maxi traffico di anabolizzanti, alcuni dei quali rientranti tra le sostanze stupefacente. A Milano sono finite in manette tre persone, stando a quanto riferito dagli investigatori.

E proprio nel capoluogo meneghino è stato scoperto un deposito con più di duemila confezioni di ogni tipo di anabolizzanti per un valore di vendita stimato intorno ai 100mila euro. Tra gli arrestati, tutti italiani, sei uomini e una donna.

L'indagine è partita da Bolzano dopo la segnalazione che alcuni giovani sportivi erano affetti da particolari tumori che in letteratura scientifica sono specificatamente collegati all'uso di sostanze anabolizzanti. Da lì i militari hanno ricostruito il giro di doping, che veniva spedito via posta con nomi falsi, sia quello del mittente che quello del destinatario, così da cercare di non essere tracciabili.

I carabinieri sono però riusciti a seguire alcune di quelle spedizioni, che spesso e volentieri partivano proprio da Milano. Principale indagato sarebbe un bodybuilder e personal trainer bolzanino, attivo in una palestra frequentata da giovani. Sarebbe stato proprio lui a prendere le ordinazioni dai clienti, facendo poi in modo che i pacchi arrivassero a destinazione.