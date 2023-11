Topi in cella e detenuti al guinzaglio: l'anarchica milanese in carcere a Budapest

Sono terribili le condizioni di detenzione descritte dall'anarchica milanese Ilaria Salis, 39 anni, arrestata a Budapest a febbraio, secondo quanto raccontato da lei stessa in una lettera inviata ai suoi avvocati, che l'hanno depositata alla Corte d'Appello di Milano chiedendo di non dare esecuzione al mandato d'arresto europeo (che comporterebbe il trasferimento in un carcere ungherese) dell'altro indagato, Gabriele Marchesi, 23 anni, arrestato da poco e attualmente ai domiciliari in attesa della discussione, il 5 dicembre, sul trasferimento a Budapest.

Nella lettera si parla, tra l'altro, di malnutrizione (con il carrello dei pasti che, per la cena, non passa), ma anche di presenza di scarafaggi e topi nelle celle. Salis, inoltre, scrive di non avere ricevuto, all'arrivo in carcere, il pacco con gli articoli per l'igiene personale. La donna ha anche raccontato che, durante il trasporto dei detenuti (ad esempio in Tribunale), gli agenti, oltre alle manette, usano un cinturone di cuoio con una fibbia, e legano tra loro i piedi del detenuto con due cavigliere di cuoio, chiuse con lucchetti e unite tra loro con una catena. E infine un guinzaglio di cuoio, fissato a una manetta a uno dei polsi, tenuto all'estremità dall'agente di scorta.

Salis ha inviato la lettera all'Ambasciata italiana a Budapest, che l'ha trasmessa in copia a Eugenio Losco, legale della donna insieme a Mauro Straini. Le condizioni di detenzione che si evincono dalla lettera non sono nuove, perché erano già emerse in occasione della condanna dell'Ungheria da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2015. Tra gli altri dettagli, il fatto che Salis non abbia potuto comunicare con la sua famiglia per oltre sei mesi.

L'arresto a febbraio

Salis era stata arrestata a febbraio con l'accusa di lesioni nei confronti di alcuni esponenti di estrema destra, durante una contro-manifestazione nella capitale ungherese, in occasione del raduno annuale del cosiddetto 'Giorno dell'onore', durante il quale si celebra un battaglione nazista che, nel 1944, tentava di impedire l'assedio di Budapest da parte dell'Armata Rossa. Per la donna il processo comincerà a Budapest il 29 gennaio 2024. Di recente è stato arrestato anche Marchesi, per il quale il 5 dicembre è prevista un'udienza per decidere sul trasferimento in Ungheria in base al mandato d'arresto europeo. L'uomo si è già pronunciato in modo contrario all'estradizione.