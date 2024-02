"Free all Antifa" sui muri di Milano: il raid degli anarchici

Un raid vandalico nella notte a Milano, in corso San Gottardo, a opera degli anarchici che chiedono la liberazione di tutti gli Antifa detenuti, a partire da Ilaria Salis attualmente nel carcere di Budapest dopo il presunto pestaggio di un neofascista. A denunciare il fatto il capodelegazione di FdI-Ecr al parlamento europeo, Carlo Fidanza, e il consigliere comunale di FdI, Francesco Rocca.

Gli anarchici hanno danneggiato le vetrine di alcune banche e i muri dei palazzi con le scritte in rosso che recitano “Free all Antifa”, “Ila libera” e “Tutte libere”. “È evidente che questi individui si sentano liberi di tenere in ostaggio e imbrattare con slogan anarcoidi la città, specialmente nella zona dei Navigli. L’augurio è che nella zona ci siano telecamere che permettano di individuare i responsabili di questi atti vandalici”, si legge nella nota.

I due esponenti di Fratelli d’Italia hanno poi spiegato: “Con i loro gesti, che ricadono in termini economici sulle spalle dei cittadini, l’unica cosa che fanno è contribuire ad aumentare il degrado e l’illegalità nei nostri quartieri”.