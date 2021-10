No green pass, Lamorgese: "Gli anarchici volevano scatenare una guerriglia urbana"

Non una semplice protesta contro il green pass ma qualcosa di più, almeno secondo la visione del Viminale. "Gli anarchici a Milano volevano portare la polizia verso uno scenario di guerriglia urbana". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell'informativa urgente alla Camera nel pomeriggio di martedì 19 ottobre.

"A Milano sabato scorso si sono radunati in piazza Fontana un folto numero di manifestanti, la cui composizione è risultata come al solito molto variegata con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di circa 80 persone riconducibili all'area anarchica", ha aggiunto la ministra.

Per il momento la polizia ha identificato e denunciato 48 persone legate all'area anarchica milanese e varesina per la manifestazione novax (non autorizzata) di sabato 16 ottobre. Per loro le accuse sono interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata. Otto di loro erano stati identificati e denunciati nella giornata di domenica, gli altri 40 lunedì.

Quello di sabato, tuttavia, non è stato l'ultimo sconclusionato corteo contro il green pass: nella serata di lunedì alcuni manifestanti si sono radunati in Piazza Fontana e hanno dato vita a un corteo per le strade di Milano. Le forze dell'ordine sono intervenute formando blocchi a protezione di tutti gli obiettivi considerati 'sensibili' nel centro cittadino.