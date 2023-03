Blitz degli anarchici al San Paolo, dove è ricoverato Alfredo Cospito

Un lungo lenzuolo nero calato dalla finestra. E la scritta chiara, inequivocabile: "Fuori Alfredo dal 41 bis". Blitz degli anarchici mercoledì pomeriggio all'ospedale San Paolo di Milano, dove si trova ricoverato Alfredo Cospito, il 55enne della federazione anarchica informale condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano. Cospito, che è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il 41 bis, si trova nella struttura sanitaria meneghina - nel reparto riservato ai detenuti - perché le sue condizioni sanitarie sono precarie proprio a causa dello sciopero.

Lo striscione è rimasto esposto per pochi minuti e poi è stato rimosso dalla polizia. Fuori dall'ospedale si è tenuto un volantinaggio in solidarietà con Cospito da parte di una decina di anarchici milanesi che sono stati identificati dagli agenti della Digos.

"Siamo andati ancora una volta fuori dall'ospedale San Paolo a portare il nostro calore e la nostra solidarietà ad Alfredo, le cui condizioni sanitarie si stanno aggravando in modo probabilmente irreversibile. Il compagno si trova in sciopero della fame dal 20 di ottobre e coerentemente con ciò che aveva annunciato non si tirerà indietro dalla lotta contro il 41bis e l'ergastolo ostativo", hanno poi scritto sui social gli anarchici. "Durante il volantinaggio, è stato calato uno striscione dalla struttura ospedaliera ed è stato fatto un saluto nella zona adiacente a dove si trova ricoverato Alfredo. Noi continueremo a sostenerlo e a dare eco a questa lotta".

Il prossimo appuntamento per Cospito sarà venerdì 24 marzo, quando si terrà l'udienza per decidere sul differimento della pena a causa delle sue condizioni di salute, udienza durante la quale i giudici potrebbero decidere di concedergli i domiciliari a casa della sorella. Nelle scorse ore, intanto, l'avvocato Flavio Rossi Albertini - legale di Cospito - ha svelato che "stava morendo, ha avuto una crisi cardiaca".

"Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore a una mano. Ha allertato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c'era un problema. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Ha avuto una crisi cardiaca. Lui ha visto il tracciato del cuore con un grosso sbalzo, poi - aveva raccontato - la situazione si è stabilizzata".