Scontri tra antifascisti e neonazisti in Ungheria: ai domiciliari anarchico

Durante la 'Giornata dell'Onore' a febbraio 2023 avrebbe preso parte a degli scontri tra antifascisti e neonazisti a Budapest. Ora l'anarchico 23enne, arrestato su richiesta della giustizia ungherese, è stato scarcerato dalla Corte d'appello. L'Ungheria vuole processarlo per lesioni e tentato omicidio.

La richiesta dei legali Mauro Straini ed Eugenio Losco - e il parare del sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser - è stata accolta dal giudice Stefano Caramellino della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano.

Il 23enne sarà ai domiciliari in attesa della decisione del ministero della Giustizia sulla estradizione. Il giovane anarchico milanese avrebbe partecipato ai raid contro i neofascisti. Blitz organizzati, secondo le accuse, dalla tedesca conosciuta come 'cacciatrice di nazisti', Lina Engel, 28 anni e dal suo compagno.

Le violenze, riprese anche dai video, avrebbero provocato "lievi ferite" come si legge negli atti. Ferite giudicate guaribili in 8 giorni ma per le quali si rischiano accuse pesantissime. Per quei fatti in Ungheria c'è in carcere anche una donna italiana alla quale è stato proposto di patteggiare 11 anni di carcere.

